Состоялся спуск на воду самоподъемной буровой установки "Нептун"

БАКУ /Trend/ - Состоялась торжественная церемония, посвященная завершению работ по модернизации самоподъемной буровой установки "Нептун", предназначенной для бурения первой оценочной скважины на южном крыле месторождения Умид, и спуска установки в море.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие руководство SOCAR, Nobel Upstream, азербайджанского филиала операционной компании Umid Babek Operating Company (UBOC), а также Caspian Oilfield Services (COS) и других компаний-партнеров, предоставляющих сервисные услуги.

Бурение подводной оценочной скважины на южном крыле месторождения Умид с использованием установки "Нептун" запланировано на октябрь текущего года. Бурение подводной оценочной скважины с помощью самоподъемной плавучей буровой установки станет первым в истории SOCAR. При этом данная скважина станет самой глубокой скважиной, пробуренной на месторождении Умид на сегодня. Проектная глубина скважины составляет 7067 метров. Ожидается, что срок завершения бурения скважины и ее передачи для начала испытаний составит около 10 месяцев.

Следует отметить, что по состоянию на 1 сентября 2025 года в рамках первой фазы разработки месторождения Умид добыто 12,3 млрд кубометров газа и 1,8 млн тонн конденсата.

