В Баку начал работу Азербайджано-Белорусский бизнес-форум (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В Баку начал работу Азербайджано-Белорусский бизнес-форум.

Как сообщает Trend, в форуме принимают участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Дмитрий Пиневич, заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики – AZPROMO Турал Гаджилы, заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям «Минского отделения БелТПП» – руководитель делегации «Презентация экспортного потенциала Республики Беларусь» Ирина Иванова и др.

На мероприятии также будут представлены презентации старшим специалистом отдела по работе с инвесторами AZPROMO Эмином Гулиевым, заместителем руководителя секретариата Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Амиром Ширинбейли и начальником управления по работе с инвесторами Индустриального парка "Великий камень" Романом Алейниковым.

Новость обновляется