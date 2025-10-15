Вице-премьер Беларуси посетит Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Наталья Петкевич посетит Азербайджан 28 октября.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала журналистам заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям «Минского отделенияБелТПП» Ирина Иванова в кулуарах азербайджанско-белорусского бизнес-форума в Баку.

Далее, говоря о развитии двусторонних отношений, она подчеркнула, что товарооборот между Беларусью и Азербайджаном активно растет. По ее словам, особенно показательным стал 2024 год, когда был зафиксирован значительный скачок в объемах взаимной торговли.

И.Иванова заявила, что тенденции первых шести месяцев 2025 года дают основание надеяться на продолжение роста, хотя впереди еще половина года, чтобы достигнуть уровня прошлого года.

«Беларусь входит в десятку крупных торговых партнеров Азербайджана. Для нас вы — даже братья. Это единственная страна, куда я прилетела за границу и не ощущала себя за границей, — все говорят на русском языке, все доброжелательны», — отметила Ирина Иванова.

Что касается структуры белорусского экспорта, Ирина Иванова уточнила, что основной удельный вес занимают продукты питания, в том числе молочная продукция. Сейчас в Азербайджане представлены белорусские молочные производители, которые уже подписали новые контракты, продолжая успешно сотрудничать с местными партнерами.

«Азербайджанские потребители любят белорусскую продукцию. Нам важно увеличивать объемы экспорта, снижать цену для конечного потребителя и расширять ассортимент за счет различных производителей. Чем больше производителей будет представлено, тем доступнее станет продукция. Таким образом, сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном продолжает развиваться, охватывая новые сегменты рынка и укрепляя дружественные экономические связи между странами», - заключила она.