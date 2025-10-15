Uzbekistan Airways о планах по использованию новых самолетов Boeing (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ – Подписание контракта с компанией Boeing на поставку 14 лайнеров Boeing 787-9 с опционом на 8 дополнительных, стало долгосрочным стратегическим шагом, направленным на перспективное развитие авиапарка.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал заместитель председателя правления АО «Uzbekistan Airways» по коммерции и туризму Шухрат Ядгаров.

Он отметил, что на данном этапе преждевременно говорить о конкретных маршрутах и расписаниях рейсов до 2031 года. Решения по расширению маршрутной сети принимаются постепенно, с учетом анализа рыночной ситуации, динамики пассажиропотока, международных соглашений и развития инфраструктуры.

«В краткосрочной перспективе нашим приоритетом остается планомерная интеграция новых самолетов в существующую сеть и повышение качества обслуживания на текущих направлениях. По мере ввода самолетов в эксплуатацию и появления новых возможностей будут приниматься решения о расширении маршрутной сети», - отметил он.

При этом расширение парка дальнемагистральных Boeing 787-9 создаст для АО «Uzbekistan Airways» новые стратегические возможности не только в пассажирских, но и в грузовых перевозках.

«Boeing 787-9 обладает оптимальными характеристиками для перевозки грузов в нижней палубе, что позволит значительно увеличить объемы перевозок на дальнемагистральных маршрутах. Это особенно важно для направлений в Европу, Северную Америку и Восточную Азию, где высокий спрос на транспортировку фармацевтической продукции, скоропортящихся грузов, промышленных комплектующих и товаров электронной коммерции», - пояснил Ядгаров.

Было отмечено, что расширение парка самолетов позволит АО Uzbekistan Airways предлагать более конкурентоспособные транзитные решения для международных грузоотправителей. Это укрепит позиции страны как логистического узла.

"Данный тип воздушных судов открывает возможности для углубления сотрудничества с иностранными авиакомпаниями, экспресс-перевозчиками и глобальными карго-альянсами. Это может включать заключение соглашений о совместной эксплуатации маршрутов и расширение агентской сети за рубежом", - подчеркнул Ядгаров.

По данным Uzbekistan Airways, увеличение грузовых емкостей создаст дополнительные условия для экспортеров Узбекистана, в первую очередь производителей текстиля и сельскохозяйственной продукции, что будет способствовать росту национального экспорта и укреплению международных экономических связей.