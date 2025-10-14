ВТБ (Азербайджан) объявил результаты деятельности по итогам третьего квартала 2025 года. Чистая прибыль банка по итогам III квартала составила 10,490 млн манатов.

Объем кредитного портфеля ВТБ (Азербайджан) достиг 242,036 млн манатов. Доля бизнес кредитов в портфеле составила почти 29% или 70,805 миллиона манатов.

Чистая процентная прибыль банка превысила 22,94 млн манатов (рост составил 44% по сравнению отчетным периодом прошлого года), а непроцентные доходы достигли 11,388 млн манатов (больше на 16% чем в III-м кв. 2024 г.).

По итогам 3-го квартала 2025 года рентабельность капитала (ROE) ВТБ (Азербайджан) составила 13,3%.

Совокупный капитал банка превысил 102,310 млн манатов, что более чем в 2 раза выше нормативного требования Центрального банка Азербайджана. Совокупный капитал банка вырос на 11% процентов в сравнении с началом года.