Энергетика Материалы 15 октября 2025 09:54 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подешевела

Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - В итальянском порту Аугуста цена нефти марки Azeri Light на базе CIF снизилась на 2,17 доллара США, или 3,27%, по сравнению с предыдущим показателем, составив 64,11 доллара США.

Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на условиях FOB снизилась на 2,2 доллара США, или 3,4%, и составила 62,44 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем уменьшилась на 1,51 доллара США, или 2,92%, составив 50,24 доллара США за баррель.

Стоимость нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, снизилась на 1,68 доллара США, или 2,61%, по сравнению с предыдущим показателем, и составила 62,58 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена нефти заложена на уровне 70 долларов США за баррель.

