Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджан гордится возможностью делиться своей моделью постконфликтного восстановления - Анар Гулиев

Общество Материалы 15 октября 2025 13:43 (UTC +04:00)
Аслан Мамедли
ХАНКЕНДИ/Trend/ - Сегодня Азербайджан гордится возможностью делиться с миром своей моделью постконфликтного восстановления, основанной на принципах устойчивости, территориальной реинтеграции и развития, ориентированного на человека.

Об этом сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев на III Национальном форуме по градостроительству в Ханкенди, сообщает Trend.

Касаясь масштабной реконструкции, проводимой в Карабахе и Восточном Зангезуре, A.Гулиев также рассказал о генеральных планах по развитию населенных пунктов.

"Эти документы - не просто технический план, а основная дорожная карта по восстановлению этих территорий. Этот процесс также отражает приверженность Азербайджана принципам устойчивого градостроительства", - отметил он.

