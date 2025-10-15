Азербайджан гордится возможностью делиться своей моделью постконфликтного восстановления - Анар Гулиев

ХАНКЕНДИ/Trend/ - Сегодня Азербайджан гордится возможностью делиться с миром своей моделью постконфликтного восстановления, основанной на принципах устойчивости, территориальной реинтеграции и развития, ориентированного на человека.

Об этом сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев на III Национальном форуме по градостроительству в Ханкенди, сообщает Trend.

Касаясь масштабной реконструкции, проводимой в Карабахе и Восточном Зангезуре, A.Гулиев также рассказал о генеральных планах по развитию населенных пунктов.

"Эти документы - не просто технический план, а основная дорожная карта по восстановлению этих территорий. Этот процесс также отражает приверженность Азербайджана принципам устойчивого градостроительства", - отметил он.

