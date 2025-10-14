Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Составлена карта Зангезурского коридора

Политика Материалы 14 октября 2025 19:37 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Общественное объединение "Картографы Азербайджана" подготовило карту Зангезурского коридора. Карта создана на основе космических снимков.

Об этом сказал председатель Общественного объединения "Картографы Азербайджана" Мугабиль Байрамов, сообщает Trend.

Он отметил, что на карте отмечены соответствующие части территории Азербайджана, Армении, Ирана - населенные пункты, дороги, реки, горы.

На карте также обозначен Аразский коридор. Карта составлена на азербайджанском и английском языках.

