Алятская СЭЗ способствует формированию современных производственных предприятий — Самед Баширли

БАКУ/ Trend/ - Алятская свободная экономическая зона создает большие возможности для формирования современных производственных объектов в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Самед Баширли на церемонии открытия 7-го Диалога по целям устойчивого развития на тему «Инвестиции в образование для устойчивого развития Азербайджана».

Он отметил, что усложнение экономической структуры экономики имеет особое значение в стратегии развития Азербайджана.

«Отличия экономик заключаются в степени их сложности. Сложность — это производство продукции, требующей наличие широкого спектра знаний и навыков.

Созданная в Азербайджане промышленная зона выступает в качестве особого института, необходимого для привлечения высококвалифицированных специалистов, особенно кадров в ненефтяной сектор».

