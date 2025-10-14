Нарушение баланса в одной ветви власти может подорвать независимость другой – Лятиф Гусейнов

БАКУ/Trend/ - Одна ветвь власти не может доминировать над другой, нарушение баланса может подорвать независимость другой ветви власти.

Как сообщает Trend, об этом сказал судья Европейского суда по правам человека Лятиф Гусейнов в ходе выступления на международной конференции "Отношения между судебной властью и другими ветвями власти" в Баку.

Он подчеркнул, что взаимоотношения судебной власти с другими ветвями власти предполагают диалог и сотрудничество.

«Тема организованной сегодня международной конференции актуальна и сложна. Разделение властей как концепция не означает просто разделение функций. Оно зависит от взаимосвязи сдержек и противовесов между тремя ветвями власти».

Лятиф Гусейнов подчеркнул, что диалог между тремя ветвями власти - обязательное условие.

