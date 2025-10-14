Халг Банк объявил итоги III квартала 2025 года

По итогам III квартала 2025 года активы одного из крупнейших частных банков страны Халг Банка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 23% и составили 3,631 млрд манатов.

На указанную дату кредитный портфель банка (включая другие финансовые учреждения) составил 1,890 млрд манатов, объем депозитов увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,7 млрд манатов.

На конец III квартала 2025 года общий капитал банка увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 534,2 млн манатов, чистая прибыль составила 51,5 млн манатов.

Процентные доходы банка увеличились на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 165 млн манатов, а операционные и прочие доходы увеличились на 24% и составили 40 млн манатов.

