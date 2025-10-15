Yelo Bank завершил третий квартал с прибылью

Yelo Bank опубликовал финансовые результаты за девять месяцев 2025 года. Положительная динамика ключевых показателей сохранилась и в этом квартале. За отчетный период Банк получил прибыль в размере около 25 миллионов манатов. Важно отметить, что как депозитный, так и кредитный портфели превысили отметку в 1 миллиард манатов.

С начала года кредитный портфель увеличился более чем на 12% и превысил 1 миллиард 53 миллиона манатов. В соответствии с приоритетами Банка, доля бизнес-кредитов в его структуре продолжает расти.

За девять месяцев 2025 года предпринимателям было предоставлено 474 миллиона манатов бизнес-кредитов. В результате портфель по этому направлению достиг 646 миллионов манатов, увеличившись с начала года на 59 миллионов манатов, или на 10%.

Особое внимание Банк уделяет финансированию микробизнеса в регионах. В текущем году на поддержку этого сегмента было направлено 305 миллионов манатов. В целом портфель микробизнеса вырос на 48,6 миллиона манатов, или на 14%, и на конец квартала составил 395 миллионов манатов.

За тот же период клиентам было выдано свыше 284 миллионов манатов потребительских кредитов. В результате портфель превысил 407 миллионов манатов, что на 60 миллионов манатов, или более чем на 17%, больше по сравнению с началом года. Примечательно, что 40% прироста портфеля и 38% продаж пришлось на онлайн-каналы.

Депозитный портфель Yelo Bank также продемонстрировал рост. По сравнению с концом прошлого года он увеличился на 111 миллионов манатов, или на 12%, и на конец третьего квартала составил 1 миллиард 40 миллионов манатов. Существенная часть прироста пришлась на вклады физических лиц, что подтверждает привлекательность продуктов и услуг Банка.

Общий капитал Банка за отчетный период достиг 168 миллионов манатов, что на 13% больше, чем на начало года. Коэффициент достаточности общего капитала составил 13,68, а капитала первого уровня – 9,93%, что превышает нормативные требования. Активы Банка к концу квартала увеличились на 12% и составили 1 миллиард 444 миллиона манатов. Процентные доходы превысили 130 миллионов манатов, а непроцентные – 11 миллионов манатов.

Комментируя финансовые результаты, Председатель Правления Yelo Bank Анар Гасанов отметил: «Итоги первых девяти месяцев 2025 года подтверждают, что Yelo Bank уверенно движется к достижению своих стратегических целей. Наши финансовые показатели – кредитный и депозитный портфели, превысившие 1 миллиард манатов, а также рост капитала и активов – свидетельствуют об успешной реализации планов. В рамках нового стратегического периода мы продолжаем формировать современную банковскую среду, создающую дополнительную ценность и укрепляющую доверие клиентов. Наши цифровые решения не только упрощают доступ к финансовым услугам, но и способствуют устойчивому развитию бизнеса. Достигнутые результаты – это итог профессионализма нашей команды и доверия, оказанного нам клиентами. Мы уверены, что в дальнейшем сможем достичь еще более значимых успехов».

