Следующее заседание азербайджано-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Следующее, 22-е заседание Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном пройдет в следующем году в Казахстане.

Как сообщает во вторник Trend, это решение было достигнуто в ходе 21-го заседания Комиссии, состоявшегося в Баку.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия и обозначили приоритетные направления сотрудничества на предстоящий период.

Перед заседанием сопредседатели комиссии — министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев — провели двустороннюю встречу, выразив удовлетворение развитием стратегического партнерства. В ходе беседы обсуждались реализация Комплексной программы сотрудничества на 2022–2026 годы, а также меры по укреплению взаимодействия в энергетике, транспорте и других сферах.

В своем выступлении Парвиз Шахбазов отметил, что Азербайджан и Казахстан, будучи братскими и союзными государствами, объединены общей историей, культурой и стратегическим взглядом на будущее. Он подчеркнул, что благодаря мудрому руководству и политической воле президентов Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева сотрудничество между странами развивается динамично во всех направлениях.

Министр сообщил, что в 2024 году товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном вырос на 50% и достиг 470 млн долларов, а в первом полугодии 2025 года увеличился в 4,2 раза — до 501 млн долларов. С 2023 года через нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан на мировой рынок поставлено 3,4 млн тонн казахстанской нефти, и в перспективе планируется довести объемы транзита до 7 млн тонн к 2027 году.

Особое внимание было уделено совместному проекту Азербайджана, Казахстана и Узбекистана по развитию и передаче «зеленой» энергии, который укрепит энергетическое партнерство и внесет вклад в региональную энергетическую безопасность. После завершения выбора консалтинговой компании в ноябре начнется подготовка технико-экономического обоснования проекта.

Нурлан Сауранбаев отметил, что в ходе переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства.

По итогам заседания подписан Протокол 21-го заседания Совместной комиссии.