Жители Баку поделились впечатлениями от новых аттракционов на бульваре (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Приморском национальном парке восстановлены аттракционы, закрытые несколько лет назад из-за истечения срока действия оборудования. В настоящее время взрослые могут воспользоваться новыми аттракционами за 4 маната, а билет для детей стоит 3 маната.

Каковы впечатления жителей столицы от недавно установленных аттракционов?

Жительница столицы Айнур Керимова сказала Trend, что воспользовалась недавно открывшимися аттракционами на бульваре и осталась довольна.

"Тут также строго соблюдаются правила техники безопасности. Стоимость билета тоже приемлемая", - сказала она.

Житель столицы Амрулла Нусалов сказал, что услышал об открытии аттракционов и решил посетить их. "Мне не представилась возможность покататься на старых аттракционах, но новые мне очень понравились", - сказал он.

В свою очередь житель города Самир Ибрагимов подчеркнул, что стоимость билета на посещение аттракционов вполне приемлемая. "Мне очень понравился дизайн новых аттракционов. Также особо хочу отметить соблюдение правил безопасности", - сказал он.

