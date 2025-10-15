Партнерство государства и частного сектора - ключ к успеху в оздоровительном туризме - Азада Гусейнова

БАКУ/Trend/ - Современный сектор оздоровительного и медицинского туризма динамично развивается во всем мире, и конкуренция в этой сфере растет. Это создаёт новые вызовы для отрасли.

Как сообщает Trend, об этом заявила заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азаде Гусейнова в своем выступлении на II Конференции по оздоровительному туризму Азербайджана,, проходящей в Баку.

Она отметила, что несмотря на значительный потенциал развития, оздоровительный туризм требует комплексного и системного подхода.

Кроме того А.Гусейнов подчеркнула, что эффективность управления, увеличение кадрового потенциала, повышение качества услуг и укрепление партнерства между государством и частным сектором являются главными условиями будущего успеха:

«Государственное агентство по туризму готово оказывать постоянную поддержку развитию оздоровительного туризма как приоритетного направления и повышению международной конкурентоспособности Азербайджана в этой сфере. Уверена, что благодаря совместным усилиям государства и частного сектора Азербайджан станет центром, где традиции, инновации и здоровье объединяются, и в ближайшие годы мы станем свидетелями нового этапа в развитии оздоровительного туризма».

