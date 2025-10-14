Иранский министр о деталях строительства железной дороги Решт-Астара (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Иран уделяет особое внимание процессу строительства железной дороги Решт-Астара на севере страны в рамках международного транспортного коридора Север-Юг как одного из важных проектов.

Об этом сказала Trend министр дорог и городского развития Ирана и председатель государственной комиссии по сотрудничеству между Ираном и Азербайджаном в экономической, торговой и гуманитарной сферах с иранской стороны Фарзана Садег.

Министр отметила, что железная дорога Решт-Астара - это проект, который находится в центре внимания в последние несколько месяцев и по которому ожидается ускоренное выполнение работ.

"Это будет усовершенствованный участок международного транспортного коридора Север-Юг. На этом участке коридора железной дороги не было. Иранская сторона завершит процесс выкупа земель там, где пройдёт железнодорожная линия, до конца года. Российская сторона начала изучение вопроса строительства железной дороги", - сказала она.

Говоря о заседании по вопросам экономики и торговли, организованном в Баку между Азербайджаном, Ираном и Россией, Ф.Садег назвала его эффективным, так как на нем были приняты важные решения.

Она отметила, что вопрос, который был особо отмечен и принят на трехсторонней встрече - это разработка дорожной карты по достижению в перспективе перевозки 15 миллионов тонн грузов в год между тремя странами.

"Естественно, эта перспектива достижима, и вопросы, стоящие перед нами, обязательно будут решены с помощью принятой дорожной карты", - сказала министр.

Также, по ее словам, ожидается, что в течение следующих 3 лет будет достигнут большой физический прогресс по строительству вышеотмеченной железной дороги.

Ф.Садег отметила, что другим вопросом, затронутым на бакинском заседании, было упрощение процесса транзита и перевозки грузов.

"Этот вопрос также был в центре внимания на встрече. Большое значение имеет то, что предусмотрены различные упрощения, как морские, так и сухопутные, а также железнодорожные. Самое важное - это применение упрощений в сфере грузоперевозок и транзита по суше", - сказала она.

Иранский министр добавила, что на трехстороннем заседании, а также на двусторонних встречах было особо отмечено увеличение количества грузовиков, проезжающих через все погранично-пропускные пункты между Ираном и Азербайджаном и Азербайджаном и Россией.

"Другим важным вопросом бакинского заседания стало создание энергоучастка, газовых и энергокоридоров. Все три страны заинтересованы в расширении сотрудничества в этой области, принятии практических шагов и реализации достигнутых договоренностей. Скоро мы станем свидетелями положительных результатов шагов, предпринятых в этой области", - отметила она.

