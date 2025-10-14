Президент Ильхам Алиев: Карабах формируется как пространство устойчивого развития XXI века

БАКУ /Trend/ - Карабах формируется не только как символ нашей национальной гордости, но и как пространство устойчивого развития XXI века.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам 5-й Азербайджанской международной выставки «Реконструкция, восстановление и развитие Карабаха» – Rebuild Karabakh.

«В настоящее время в рамках программы «Великое возвращение» на освобожденных от оккупации территориях успешно реализуются масштабные восстановительные и строительные работы, которые коренным образом меняют облик региона. Создаются города в соответствии с современными концепциями градостроительства, возводятся новые школы, больницы, дорожная и транспортная инфраструктура, открываются рабочие места, зоны зеленой энергетики и промышленные парки», - отмечается в обращении главы государства.