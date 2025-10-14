Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Таджикистан

Президенты Таджикистана и России провели телефонный разговор

Таджикистан Материалы 14 октября 2025 17:27 (UTC +04:00)
Президенты Таджикистана и России провели телефонный разговор
Фото: Пресс-служба президента Таджикистана

Читайте Trend в

Умар Абакыров
Умар Абакыров
Все материалы

ДУШАНБЕ /Trend/ - Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Таджикистана, в ходе беседы Президент РФ поблагодарил за теплый прием и гостеприимство во время государственного визита в Таджикистан.

Стороны обсудили отдельные аспекты достигнутых в ходе визита соглашений и наметили пути их дальнейшей реализации.

Также обсуждались важные итоги Второго Саммита Центральная Азия – Россия и заседания Совета глав государств СНГ, прошедших в Душанбе.

Стороны подчеркнули готовность к дальнейшим совместным усилиям по развитию таджикско-российского стратегического партнерства и союзничества.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости