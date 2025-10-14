В Баку состоится "Ночь танцующих бриллиантов", посвященная юбилею Тараны Мурадовой

БАКУ /Trend Life/ - С 30 октября по 2 ноября Баку станет центром мировой танцевальной культуры - в столице Азербайджана пройдёт Azerbaijan Dance Festival 2025, организованный Азербайджанским танцевальным союзом (AzDC, президент - проректор Бакинской академии хореографии, народная артистка Тарана Мурадова) и Международной танцевальной компанией SRDS (Smooth & Rhythm Dance Style, президент – Ольга Краснянская), сообщает Trend Life. Вечера танцевального праздника пройдут в JW Marriott Absheron Baku.

"Ночь танцующих бриллиантов" - 31 октября

Этот вечер станет особым событием, посвящённым юбилею прославленной танцовщицы и хореографа Тараны Мурадовой. В программе вечера Тарана Мурадова представит авторскую постановку - балльную хореографию с интеграцией элементов национального танца.

Зрителей также ждут два ярких шоу мировых легенд бального танца и Чемпионат Европы среди профессионалов по направлению Smooth. Это будет вечер, где искусство, элегантность и вдохновение сольются в одном грандиозном празднике танца.

1 ноября - Чемпионаты мира во всех возрастных категориях

В этот день пройдут Чемпионаты мира по программе Smooth во всех возрастных категориях - от детей до взрослых, а также открытые международные соревнования по европейской и латиноамериканской программам.

Публику ждёт яркий симбиоз спортивного азарта, адреналина и стремления к титулу, соединённых с эстетикой и утончённой красотой бального танца. Гостей вечера ожидает изысканный ужин, живая музыка и возможность выйти на танцпол в перерывах между соревнованиями.

2 ноября - Международные соревнования Pro-Am

Завершающий день фестиваля будет посвящён уникальному формату - Pro-Am (Professional–Amateur), где профессиональные танцоры выступают со своими учениками-любителями.

Это не просто соревнования, а философия единства и вдохновения, объединяющая людей, для которых танец - это способ самовыражения и источник внутренней гармонии.

Pro-Am - это сообщество, где возраст и уровень подготовки не имеют значения. Каждый может начать свою танцевальную историю, открыв для себя мир сценического искусства, красоты движений и эмоциональной свободы. 2 ноября станет настоящим праздником танца для всех, кто верит, что танцевать никогда не поздно.

Живая музыка и атмосфера вдохновения. Праздник вкуса и красоты

Все три вечера фестиваля пройдут под живое сопровождение симфонического оркестра под руководством маэстро Бориса Мягкова. Звучание известных мелодий азербайджанских композиторов в танцевальных аранжировках - вальс, ча-ча-ча, танго, фокстрот - создаст неповторимую атмосферу утончённости и вдохновения.

Гостей ждут эксклюзивные ужины, изысканные блюда и напитки премиум-класса, а также праздник, где спорт соединяется с высоким искусством.

"Ночь танцующих бриллиантов" - это не просто танцевальное событие. Это момент, когда сцена превращается в сияние красоты, силы и вдохновения.

