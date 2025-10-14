Обнародована численность населения на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С учетом 2 152 студентов Карабахского университета в городе Ханкенди общая численность населения, проживающего на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, составила 59 565 человек.

Как сообщает Trend, эти данные отражены в макроэкономических показателях экономического и социального развития Азербайджана за январь–сентябрь 2025 года.

По информации Государственного комитета Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев, в рамках «I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории» до 1 октября 2025 года в восстановленные населённые пункты обеспечено возвращение 4 826 семей, состоящих из 19 109 человек.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на ту же дату количество временно проживающих на освобожденных территориях лиц, занятых восстановительно-строительными и другими профессиональными работами, а также членов их семей, составило 38 304 человека.

