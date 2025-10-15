БАКУ /Trend/ - Создано Нахчыванское региональное управление туризма.

Как сообщает Trend, об этом говорится в указе Президента Ильхама Алиева о внесении изменений в указы Президента Азербайджанской Республики от 8 февраля 2023 года №2035 о внесении изменений в указ "Об обеспечении деятельности Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики" от 21 сентября 2018 года №278 и "О совершенствовании структуры Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики и "Об обеспечении деятельности Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики" от 21 сентября 2018 года №278.

Согласно указу, на базе Департамента туризма Нахчыванской Автономной Республики создано Нахчыванское региональное управление туризма.

Также был увеличен предел численности сотрудников Государственного агентства по туризму со 165 до 181, в том числе с 88 до 104 по региональным управлениям туризма.