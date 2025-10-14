Реформа Парламента затронет около 40 статей Конституции - президент Казахстана

АСТАНА /Trend/ - Реформа парламента Казахстана затронет около 40 статей Основного закона.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил Президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе первого заседания Рабочей группы по Парламентской реформе.

«Для меня как для главы государства Парламент является ключевым элементом политической системы страны. Поэтому прежде всего потребуется внести ряд поправок в Конституцию. Изменения затронут около 40 статей Основного закона. После этого необходимо привести в соответствие как минимум 10 конституционных законов и более 50 кодексов и законов. Этот процесс по сути сравним с принятием новой Конституции», - отметил глава государства.

Токаев подчеркнул, что весь объем работы невозможно выполнить одномоментно, поэтому требуется тщательная подготовка.

«Инициатива о создании однопалатного Парламента - инновационное политическое решение. В обществе, в социальных сетях высказываются различные мнения. Подавляющее большинство считает, что это «абсолютно назревший вопрос». Есть также точки зрения, что реформу можно осуществить в кратчайшие сроки. Активное участие граждан и выражение различных точек зрения - это позитивный процесс», - сказал президент.

Глава государства добавил, что парламентская реформа — крайне сложная работа, и проявлять поспешность недопустимо, поскольку решение станет судьбоносным для страны и напрямую повлияет на ее будущее. «Столь важный шаг должен быть принят только посредством широкого обсуждения. Казахстан - это Слышащее и Справедливое государство. Это наш незыблемый постулат», - подчеркнул Токаев.