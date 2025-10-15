Азербайджан и Беларусь подписали более 140 документов для развития сотрудничества

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан и Беларусь подписали более 140 документов, регулирующих торгово-инвестиционное и промышленное сотрудничество между странами.

Как передает в среду Trend, об этом сказал заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) Турал Гаджылы на Азербайджано-Белорусском бизнес-форуме в Баку.

Он сообщил, что в июне прошлого года состоялось 14-е заседание совместной комиссии двух стран.

"На нем была актуализирована дорожная карта на 2024–2025 годы, реализация которой способствует укреплению торгово-экономических и инвестиционных связей. Эти соглашения охватывают широкий спектр направлений, включая промышленное сотрудничество, торговлю и инвестиции, и являются важной основой для дальнейшего развития двусторонних отношений", - сказал Т. Гаджылы.

Он отметил, что торгово-инвестиционные отношения между Азербайджаном и Беларусью продолжают укрепляться: за первые восемь месяцев 2025 года торговый оборот составил почти 74 миллиона долларов.

"Всесторонняя поддержка всех заинтересованных сторон способствует усилению бизнес-отношений между странами", - сказал он.

Т.Гаджылы подчеркнул значимость майского бизнес-форума и форума прошлого года, которые организовывались совместно с белорусскими коллегами.

В ходе визита делегации обеих стран прошло множество встреч, направленных на развитие промышленного и торгово-инвестиционного сотрудничества.

По словам Турала Гаджылы, последовательная реализация совместных программ способствует углублению торгово-экономических и инвестиционных взаимодействий между странами.