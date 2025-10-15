Названы страны, куда Азербайджан экспортирует больше всего товаров

БАКУ /Trend/ - В январе-августе этого года юридические и физические лица Азербайджанской Республики осуществляли торговые операции с партнерами из 173 стран мира, экспортировав продукцию в 112 стран и импортировав из 167 стран.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики, с учетом статистически оцененной стоимости сырой нефти и природного газа, экспортированных, но не полностью оформленных в таможенных органах, внешнеторговый оборот страны за январь-август 2025 года составил 31,691 млрд долларов США. Из этой суммы 16,638 млрд долларов или 52,5 % пришлось на экспорт, а 15,053 млрд долларов (47,5 %) - на импорт, в результате чего образовалось положительное сальдо в размере 1,585 млрд долларов. По сравнению с январем-августом 2024 года внешнеторговый оборот в фактических ценах вырос на 4,9%, однако в реальном выражении снизился на 7,1%. Импорт в реальном выражении уменьшился на 5,5 %, экспорт - на 8,2 %.

Экспорт продукции ненефтегазового сектора за январь-август 2025 года составил 2,399 млрд долларов, что на 10,3% больше в фактических ценах и на 13,6% меньше в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По данным Государственного таможенного комитета, на долю Италии пришлось 25,9 % внешнеторгового оборота, Турции - 12,0 %, России - 10,4 %, Китая - 9,2 %, Германии - 3,2 %, Великобритании - 2,9 %, США - 2,5 %, Чехии - 2,2 %, Казахстана, Грузии и Болгарии - по 1,7 %, Хорватии и Румынии - по 1,6 %, Греции - 1,5 %, Швейцарии - 1,4 %, Ирана - 1,3 %, Португалии и Австралии - по 1,2 %, Украины - 1,0 %, Узбекистана, Мексики, Южно-Африканской Республики и Беларуси - по 0,9 %, а на другие страны - 12,2 %.

В структуре экспорта 46,7 % пришлось на Италию, 13,4 % - на Турцию, 4,8 % - на Россию, 3,8 % - на Чехию, 3,1 % - на Болгарию, 2,9 % - на Хорватию, по 2,7 % - на Германию и Румынию, по 2,6 % - на Грецию и Грузию, 2,3 % - на Португалию, 1,6 % - на Швейцарию, 1,4 % - на Великобританию, 1,0 % - на Ирландию, 0,9 % - на Украину, 0,8 % - на Нидерланды, по 0,6 % - на Сербию и Тунис, по 0,4 % - на Таиланд, ОАЭ, Индонезию, Казахстан и Китай, а 3,5 % - на другие страны.

В стоимости экспорта ненефтегазовых товаров преобладали поставки в Россию (33,9 %), Турцию (16,4 %), Швейцарию (9,2 %), Грузию (9,0 %), Украину (5,5 %), ОАЭ (3,0 %), Казахстан (2,7 %), Беларусь (2,2 %), США (1,9 %), Узбекистан (1,8 %), Туркменистан (1,7 %), Италию (1,2 %) и Китай (1,1 %).

Из общей стоимости импортируемой в страну продукции 19,1 % пришлось на Китай, 16,8 % - на Россию, 10,3 % - на Турцию, 5,0 % - на США, 4,6 % - на Великобританию, 3,8 % - на Германию, 3,2 % - на Казахстан, 2,6 % - на Иран, 2,5 % - на Австралию, 2,2 % - на Италию, 1,9 % - на Мексику, 1,8 % - на Южно-Африканскую Республику, 1,7 % - на Бразилию, по 1,6 % - на Узбекистан и Японию, по 1,5 % - на Корею и Беларусь, по 1,2 % - на Швейцарию и Украину, 1,1 % - на Францию, по 1,0 % - на Испанию, Индию и Канаду, а 11,8 % - на другие страны.

По сравнению с январем-августом 2024 года в январе-августе 2025 года экспорт свежих фруктов увеличился на 38,9 %, свежих овощей - на 14,7 %, сахара - на 69,9 %, картофеля - на 47,0 %, сигарет - на 15,1 %, растительных масел - на 19,5 %, чая - на 0,6 %, полипропилена - на 2,1 %, минеральных удобрений - на 4,4 %, полиэтилена - на 8,6 %, необработанного алюминия - на 32,9 %, цементного клинкера - на 26,7 %, хлопчатобумажной пряжи - на 25,9 %, труб из черных металлов - на 3,1 %. При этом экспорт соков из фруктов и овощей сократился на 0,7 %, консервов из фруктов и овощей - на 14,5 %, табака - на 52,8 %, маргарина и других пищевых смесей - на 23,3 %, виноградных вин и сусла - на 31,0 %, хлопкового волокна - на 7,2 %, электроэнергии - на 9,7 %, металлических прутков - на 38,9 %, бентонитовой глины - на 11,0 %.

По сравнению с январем-августом 2024 года импорт пшеницы вырос на 31,0 %, сахара-сырца - на 17,6 %, шоколада и шоколадных изделий - на 0,1 %, картофеля - на 20,0 %, свежих овощей - на 35,8 %, сигарет - в 3,8 раза, легковых автомобилей - на 28,8 %, стального проката - на 6,2 %, бытовых кондиционеров - на 17,6 %, резиновых шин - на 6,0 %, полиэтилена - на 14,6 %, металлических прутков - на 11,0 %, автобусов - в 2,9 раза, полипропилена - на 1,0 %, бытовых холодильников - на 15,2 %.

При этом импорт сливочного и других молочных жиров и паст сократился на 5,4 %, растительных масел - на 12,1 %, свежих фруктов - на 15,4 %, мучных кондитерских изделий - на 3,4 %, чая - на 9,2 %, мяса птицы и субпродуктов - на 26,3 %, говядины - на 8,5 %, лекарственных средств - на 15,0 %, труб из чёрных металлов - на 23,1 %, вычислительных машин и блоков - на 9,2 %, обуви - на 4,5 %, грузовых автомобилей - на 1,8 %, мебели - на 1,0 %, синтетических моющих средств - на 6,8 %, минеральных удобрений - на 8,5 %, стиральных машин - на 0,8 %, металлических уголков - на 3,0 %, цемента - на 21,6 %.