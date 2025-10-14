Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном за первое полугодие вырос в 4,2 раза

БАКУ/ Trend/ - В 2024 году взаимная торговля между Азербайджаном и Казахстаном выросла на 50%, достигнув 470 млн долларов США.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном.

“В первом полугодии 2025 года динамика роста товарооборота продолжилась — объём составил 501 млн долларов, что в 4,2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Азербайджан и Казахстан — это братские и союзнические государства, связанные общей историей, культурой и стратегическим видением будущего. Благодаря политической воле и мудрому руководству наших лидеров — Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, наше сотрудничество демонстрирует поступательное развитие по всем направлениям”, - сказал он.

Комплексная программа служит ориентиром для углубления практического взаимодействия в таких сферах, как торговля, инвестиции, энергетика, транспорт, информационно-коммуникационные технологии, сельское хозяйство и гуманитарное сотрудничество.