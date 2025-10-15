Национальный форум по градостроительству поспособствует созданию инклюзивных городов – Анар Гулиев

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Национальные форумы по градостроительству, проводимые в Азербайджане, сформированы как центральные платформы для диалога, сотрудничества и обмена знаниями.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на III Национальном форуме по градостроительству в городе Ханкенди.

А. Гулиев отметил, что первый форум, состоявшийся в 2022 году, объединил представителей правительства, экспертов и международных партнеров, заложив основу национальной платформы по градостроительству.

«Второй форум, состоявшийся в 2023 году, еще больше укрепил это сотрудничество, способствовал развитию партнерских отношений и инноваций, а также содействовал согласованию с Новой повесткой дня в области развития городов и Целями устойчивого развития. Таким образом, за последние три года Национальный форум по градостроительству превратился в институциональную платформу для диалога, сотрудничества и совместного прогресса в области устойчивого развития городов», - сказал он.

Говоря о форуме этого года, А. Гулиев отметил, что форум, посвященный теме «На пути к климатически устойчивым и здоровым городам: региональные партнерства и инновационные решения», предоставит важные возможности для создания более устойчивых, безопасных и инклюзивных городов посредством регионального сотрудничества.

