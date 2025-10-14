Азербайджан и Казахстан подпишут соглашение по повышению статуса Среднего коридора

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Казахстан намерены подписать межправительственное соглашение, направленное на институциональное обеспечение и повышение статуса Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута, ТМТМ).

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство транспорта Казахстана, данный вопрос был обсуждён в рамках 21-го заседания Межправительственной комиссии Казахстана и Азербайджана, прошедшего в Баку.

Основной темой встречи стало развитие Среднего коридора. Стороны подчеркнули важность тесного сотрудничества в сфере транспорта и отметили положительную динамику роста грузоперевозок между двумя странами.

“Стороны продолжат работу по реализации Плана мероприятий по устранению «узких мест» на ТМТМ. Также была обсуждена подготовка и подписание проекта Межправительственного соглашения для институционального обеспечения и повышения статуса ТМТМ”, - сообщили в ведомстве.

Отмечено, что по итогам 2024 года по Среднему коридору было перевезено 287 контейнерных поездов. За девять месяцев 2025 года объёмы перевозок выросли на 39 процентов.

По итогам заседания был подписан протокол Межправительственной комиссии, в котором зафиксированы достигнутые договорённости и определены дальнейшие приоритетные направления сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном.

Стороны договорились провести 22-е заседание Межправительственной комиссии в 2026 году в Астане.