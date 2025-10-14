БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Казахстан планируют расширить сотрудничество в судостроительной отрасли.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство транспорта Казахстана, данный вопрос был обсуждён в рамках 21-го заседания Межправительственной комиссии Казахстана и Азербайджана, прошедшего в Баку.

"Страны расширят сотрудничество в судостроительной отрасли — строятся новые контейнеровозы для Каспия, также планируется выпуск паромов и других судов с использованием казахстанских материалов и технологий", - отметили в ведомстве.

В ходе заседания стороны также договорились углубить сотрудничество в сфере цифровизации и инноваций, включая развитие искусственного интеллекта и стартап-экосистемы.

"Особое внимание уделено проекту строительства волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря, который укрепит цифровую инфраструктуру Казахстана и Азербайджана. В рамках заседания также рассмотрены перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, образования, науки, культуры и экологии. Стороны подтвердили приверженность итогам COP29 в Баку и выразили готовность к совместной реализации климатических инициатив", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, что 14 октября 2025 года в Баку состоялось 21-е заседание совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Азербайджаном. Заседание прошло под председательством министра транспорта Казахстана Нурлана Сауранбаева и министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова. В мероприятии приняли участие представители министерств, ведомств и деловых кругов обеих стран.

По итогам заседания был подписан Протокол, включающий 17 направлений взаимодействия — от торговли и инвестиций до транспорта, энергетики, цифровизации, экологии, культуры и молодежной политики.