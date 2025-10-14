На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 октября продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает Trend, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть, русский, а также избранным им самим адвокатом для защиты.

Судья З. Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их правопреемникам состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Правопреемник потерпевшего Хаяла Джанбахышова - отец Хейрулла Джанбахышов сообщил, что его сын погиб в результате взрыва вблизи минометного снаряда в Агдере, выпущенного остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, потерпевший Эльшад Шейдаев сказал, что получил ранения руки и ноги в результате провокации противника в Кяльбаджаре.

Потерпевший Камиз Ибаев рассказал, что попал в плен к остаткам армянских вооруженных сил и незаконным армянским вооруженным формированиям, заблудившись в тумане в Кяльбаджаре. Отвечая на вопросы начальника отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, он заявил, что его привели с завязанными глазами и он не знал, где находится. К. Ибаев отметил, что во время плена подвергался различным пыткам, жестокому обращению и избиениям.

В ответ на вопросы адвоката обвиняемого Р. Варданяна Авраама Бермана, потерпевший сказал, что во время пленения был задержан остатками армянских вооруженных сил и незаконными армянскими вооруженными формированиями. Он отметил, что во время плена Р. Варданяна не видел.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, потерпевший Талех Рзаев заявил, что получил ранение в результате взрыва снаряда, выпущенного противником из миномета в Агдере.

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, потерпевший Заур Алекберов сказал, что получил ранение в результате взрыва снаряда, выпущенного противником из артиллерийского орудия в Ходжавендском районе. В ходе инцидента пострадали еще несколько человек.

Отвечая на вопросы прокурора Фуада Мусаева, потерпевший Гисметпаша Аббасзаде заявил, что получил ранение в результате вражеского обстрела в Агдаме. Он отметил, что в ходе инцидента также пострадал еще один человек.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, потерпевший Тельман Адыгезалов сказал, что получил ранение в результате вражеского артиллерийского обстрела в Ходжавендском районе.

Пострадавший Эльвин Мамедов сообщил, что получил тяжелые ранения в результате обстрела в Агдаме остатками вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований. Из-за полученных ранений он находился в коме 23 дня. В настоящее время он является инвалидом второй группы.

Ровшан Гаджибалаев отметил, что получил ранения в результате разрыва артиллерийского снаряда, выпущенного остатками вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями в селе Сырхавенд Агдеринского района.

Теймур Джафаров сообщил, что получил ранения в результате обстрела противника в Лачине. В результате инцидента один человек погиб, несколько получили ранения.

Агиль Гулиев отметил, что получил ранения в результате обстрела противника в Агдаме.

Хагани Гулиев в своем показании заявил, что получил пулевое ранение в результате вражеского огня в Агдаме.

Даянат Марданлы также заявил, что получил ранение в результате вражеской провокации в Агдаме.

Пострадавший Сархан Рагимов сообщил, что получил ранение в результате огня, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями, когда он собирался эвакуировать раненых в машине скорой помощи в Агдаме. Несмотря на то, что на машине скорой помощи был знак, указывающий на то, что это медицинский транспорт, по ней открыли огонь. В результате он и другие люди получили ранения. Раненные, которых они должны были эвакуировать, скончались, поскольку им не была оказана своевременная медицинская помощь.

Анар Сеидов, Тюркан Джафаров и Парвиз Адыгезалов сообщили, что получили ранения различной степени тяжести в результате огня, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями с разных направлений.

Пострадавший Магеррам Керимли в своих показаниях указал, что получил ранение в руку в результате снайперского огня противника на Агдамско-агдеринском направлении. Отвечая на вопрос Р. Варданяна, он сообщил, что знал его по социальным сетям.

Затем были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевших.

Очередное заседание суда назначено на 21 октября.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.