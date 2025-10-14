Исламабадская Декларация охватывает все аспекты братских связей Азербайджана, Пакистана и Турции - Сахиба Гафарова

БАКУ/Trend/ - Исламабадская Декларация по итогам Третьей Трёхсторонней Встречи Спикеров Парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции охватывает все аспекты братских связей наших стран.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на заключительном заседании Трёхсторонней Встречи.

По её словам, этот документ, в то же время, отражает значение совместной деятельности парламентов и выявляет новые возможности для расширения сотрудничества.

Спикер С. Гафарова сказала также, что Декларация выражает общие точки зрения на региональные и глобальные процессы. Было подмечено совпадение позиций по шагам, требуемым для достижения мира, безопасности и прогресса. Азербайджан акцентирует важность диалога, взаимопонимания и коллективных усилий в этом направлении.