Азербайджанские университеты показывают рост позиций в международных рейтингах - Улькяр Саттарова

БАКУ /Trend/ - Позиции азербайджанских университетов в глобальных рейтингах с каждым годом улучшаются.

Об этом заявила директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Азербайджанской Республики Улькяр Саттарова, выступая на панельной дискуссии "Инвестиции в образование для устойчивого развития Азербайджана", сообщает Trend.

По словам Саттаровой, в последние годы наблюдается заметная положительная динамика в развитии высшего образования и повышении конкурентоспособности университетов страны.

"Главная заслуга в этом принадлежит самим университетам и их командам. Например, если говорить о рейтинге устойчивого развития Times Higher Education Impact Ranking, в этом году в нем представлены уже 28 азербайджанских университетов. Для сравнения: в прошлом году их было 18, в позапрошлом - 9, а еще несколькими годами ранее Азербайджан вовсе не был представлен. Эти показатели наглядно отражают прогресс и положительную динамику, достигнутую в последние годы", - сказала она.

