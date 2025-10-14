В Баку организована серия мастер-классов известных музыкантов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе Научно-методического и квалификационного центра культуры (MEMİM) министерства культуры Азербайджана, при организационной поддержке Конфедерации профсоюза работников культуры, а также при содействии Главного управления культуры города Баку и Абшерон-Хызинского регионального управления культуры, с 8 по 18 октября проводятся мастер-классы для преподавателей и учащихся музыкальных и художественных школ, находящихся в подчинении указанных структур, посвященные 140-летию великого композитора Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

В рамках проекта в одиннадцатилетней музыкальной школе №21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей в Баку прошел мастер-класс по игре на кяманче с участием кяманчиста, заслуженного артиста, доктора философии по искусствоведению, доцента Тогрула Асадуллаева. В мероприятии приняли участие преподаватели и учащиеся данного учебного заведения, а также детских музыкальных школ №16 имени Ковкаб Сафаралиевой, №9 имени Джаббара Гаръягдыоглу и детской музыкальной школы №4 города Баку.

В начале урока выступила заведующая отделом "Научных исследований и образования" MEMİM, доктор философии по искусствоведению, доцент Джамиля Мирзоева, которая подчеркнула значимость проекта в развитии молодых исполнителей.

Далее, прослушав игру учеников, Тогрул Асадуллаев рассказал об основных моментах, на которые следует обращать внимание при игре на нашем национальном инструменте кяманча, и дал свои советы молодым талантам.

В Бакинской детской школе искусств №2 имени Вагифа Мустафазаде состоялся еще один мастер-класс по фортепиано при участии заслуженного учителя, доктора педагогических наук, профессора Нармины Гулиевой. В занятии приняли участия преподаватели и учащиеся Бакинской детской школы искусств №3 имени Гюляры Алиевой, Детской музыкальной школы №22 имени Ниязи, школы №21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей, школы №26 имени Муслима Магомаева и музыкальной школы- одиннадцатилетки №2 имени Рашида Бейбутова.

Нармина Гулиева дала рекомендации по выступлению учеников и ответила на интересующие слушателей вопросы, касающиеся подбора репертуара, развития технических возможностей и других направлений.

В рамках проекта в Доме-музее Узеира Гаджибейли был организован мастер-класс с участием преподавателя Азербайджанской национальной консерватории, известного балабаниста, заслуженного артиста Ширзада Фаталиева. В мастер-классе приняли участия преподаватели и учащиеся музыкальных школ города Баку №35 имени Георгия Шароева, №11 имени Арифа Меликова и детской музыкальной школы №4.

Заведующая отделом MEMİM, заслуженный работник культуры Лала Керимова подчеркнула важность проекта, отметив, что организация мастер-класса по игре на балабане - одном из древнейших национальных музыкальных инструментов - в доме великого композитора символична. "Узеир Гаджибейли в своем музыкальном творчестве добился успешного синтеза художественных традиций Востока и Запада, оставив после себя неповторимые произведения", - сказала она.

Затем несколько студентов указанных выше учебных заведений исполнили на балабане. Ширзада Фаталиев рассказал об исполнительских возможностях инструмента балабан, дал свои рекомендации ученикам и ответил на вопросы. Музыкант также порадовал участников мероприятия своим выступлением.

В Бакинской одиннадцатилетней музыкальной школе №2 имени Рашида Бейбутова прошел мастер-класс по игре на скрипке с участием заслуженного учителя, доктор философии по искусствоведению, профессора Хокумы Алиевой. В мастер-классе приняли участия преподаватели и учащиеся вышеуказанного учебного заведения, а также музыкальных школ города Баку № 20 имени Шовкет Алекперовой, школы №21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей, школы №26 имени Муслима Магомаева и №13 имени Саида Рустамова. Сначала ученики представили свои выступления. Хокума Алиева поделилась с преподавателями и учениками своими мыслями, об основных особенностях игры на скрипке, ответила на вопросы.

Стоит отметить, что мастер-классы, проводимые известными специалистами, охватывают 12 специальностей, среди которых тар, кяманча, саз, балабан, канон, вокальное искусство ханенде, фортепиано, скрипка, виолончель, кларнет, вокальное пение и хореография.

