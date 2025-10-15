Импорт Ираном легковых автомобилей увеличился

БАКУ /Trend/ - За шесть месяцев текущего иранского года (21 марта - 22 сентября 2025 г.) импорт легковых автомобилей в Иран увеличился на 57,7% в стоимостном выражении и на 61,2% в количественном выражении по сравнению с пятью месяцами прошлого года (21 марта - 20 августа 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

Согласно данным, за шесть месяцев в страну было импортировано около 25 000 легковых автомобилей на сумму 500 миллионов долларов. За первые пять месяцев было импортировано 15 500 автомобилей на сумму 317 миллионов долларов.

Таможенное управление Ирана отметило, что в настоящее время процесс оформления импортных автомобилей продолжается на 25 таможенных пунктах страны. В ближайшие месяцы новые автомобили поступят на внутренний рынок в соответствии с решениями министерства промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана.

Отметим, что за прошедшие годы Иран сделал упор на производство этой продукции внутри страны. По этой причине он ввел определенные ограничения на импорт легковых автомобилей. Однако из-за недостаточного производства внутри страны, а также недостаточного уровня качества и безопасности, ограничения на ввоз легковых автомобилей в страну были снижены в некоторой степени.