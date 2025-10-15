Скончался народный артист Азербайджана Рамиз Гулиев

БАКУ/Trend/ - 15 октября скончался азербайджанский музыкант, выдающийся тарзан, народный артист, лауреат Государственной премии Рамиз Гулиев.

Об этом Trend сообщили его родственники.

Некоторое время назад народный артист Рамиз Гулиев находился в реанимационном отделении Центрального таможенного госпиталя.

Рамиз Гулиев родился в 1947 году в Агдамском районе. В 1960 году он поступил в Агдамское среднее специальное музыкальное училище имени Узеира Гаджибейли. В 1964-1969 годах он получил образование по специальности тар и дирижирование в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли.

С 1974 по 1992 год он работал преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, профессором по специальности тар на кафедре народных музыкальных инструментов Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли. В 1992-2002 годах Рамиз Гулиев заведовал той же кафедрой.

Распоряжениями Президента Ильхама Алиева Рамиз Гулиев был награжден орденами «Шараф», «Шохрат» и юбилейной медалью «100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)».

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!