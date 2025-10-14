Замминистра озвучил ежегодный объем инвестиций в образование в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Ежегодно в Азербайджане на образование выделяется 4,9 миллиарда долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики Идрис Исаев на церемонии открытия 7-го Диалога по целям устойчивого развития на тему «Инвестиции в образование для устойчивого развития Азербайджана».

Он отметил, что в последние годы в сфере образования был реализован ряд государственных программ, концепций и стратегий.

Основное направление этих документов — повышение качества образования, обеспечение его доступности, формирование образовательной среды в соответствии с международными стандартами и последовательное проведение образовательных реформ.

Заместитель министра подчеркнул, что самые крупные инвестиции в образование в основном вкладывает государство:

«Если посмотреть на мировой опыт, то в среднем около 85% инвестиций в образование приходится на государственный сектор, а 15% - на долю частного сектора. Однако этот показатель меняется в зависимости от страны и уровня образования. В Азербайджане это соотношение несколько иное: около 95% инвестиций в сферу образования покрывается государственным бюджетом, а доля частного сектора составляет всего лишь 5%. Наше государство ежегодно направляет из государственного бюджета в сферу образования около 5 миллиардов манатов, что эквивалентно примерно 3,8% внутреннего валового продукта».

