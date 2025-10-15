Поддержка парламента Азербайджана важна для успешной деятельности ТЮРКПА — Мехмет Сурейя Эр

БАКУ/ Trend/ - Мы на протяжении четырех лет вели очень плодотворную деятельность в этой замечательной организации. Безусловно, в этом большую роль сыграла поддержка, оказанная нам руководством и сотрудниками парламента принимающей страны.

Как сообщает Trend, бывший генеральный секретарь ТюркПА Мехмет Сурейя Эр заявил об этом в своей речи на официальной церемонии передачи полномочий генерального секретаря Рамилю Гасану.

Он отметил, что сотрудничество в тюркском мире крепнет с каждым днем:

"В этом процессе велика роль сильной воли лидеров наших государств. Отныне мы будем и дальше двигаться вперёд к общей цели будучи ТЮРКПА"

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!