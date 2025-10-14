БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса, которая состоится 17 октября.

Как сообщает Trend, в повестку заседания включено 7 вопросов.

1. Законопроект Азербайджанской Республики о ратификации «Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов»;

2. Законопроект Азербайджанской Республики о присоединении к «Конвенции о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования»;

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Законы Азербайджанской Республики «О судах и судьях» и «О Судебно-правовом совете» (первое чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственной службе» (первое чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Законы Азербайджанской Республики «О защите прав потребителей», «Об охране окружающей среды», «О государственной пошлине», «Об аккредитации в области оценки соответствия» и «О стандартизации» (первое чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения о военной службе» и «О воинской обязанности и военной службе» (первое чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О дорожном движении» (первое чтение).

