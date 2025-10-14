По итогам трехсторонней встречи спикеров парламентов принята Исламабадская декларация (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Третья трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции завершилась принятием Исламабадской декларации.

Как сообщили Trend в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, спикер Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардар Аяз Садиг, выступая на заключительном заседании трехсторонней встречи, заявил, что мероприятие создало хорошие возможности для детального обсуждения ряда актуальных вопросов между тремя братскими странами. Он отметил важность этой платформы и ее важную роль в дальнейшем расширении отношений между парламентами трех дружественных и братских стран.

Выступая на заседании, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сообщила, что на трехсторонней встрече были рассмотрены процессы, происходящие в регионе и на международной арене в целом, отношения между нашими странами, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Председатель Милли Меджлиса, сказав, что отношения между нашими странами – будь то Азербайджан-Турция и Азербайджан-Пакистан, а также Турция-Пакистан – находятся на самом высоком уровне, основанном на взаимной поддержке, единстве и солидарности, отметила, что эти отношения охватывают все аспекты межгосударственных связей и с каждым днем становятся все крепче и глубже. Основной момент этих отношений заключается в том, что все вопросы между нашими странами рассматриваются именно через призму дружбы и братства. Также она сказала, что на Трехстороннем саммите, состоявшемся в Лачине в мае этого года, благодаря решимости лидеров – Ильхама Алиева, Реджепа Тайипа Эрдогана и Мухаммеда Шахбаза Шарифа, отношения между нашими братскими странами уже поднялись на уровень трехстороннего стратегического партнерства.

Сахиба Гафарова поделилась с участниками мероприятия своим мнением о текущем состоянии и перспективах трехстороннего сотрудничества наших парламентов, а также о развитии отношений между нашими братскими странами.

Спикер парламента Азербайджана также отметила, что Исламабадская декларация, принятая по итогам третьей трехсторонней встречи, охватывает все аспекты братских отношений между нашими странами, подчеркивает важность совместной деятельности наших парламентов и выявляет новые возможности для дальнейшего расширения нашего сотрудничества. По ее словам, Декларация также отражает наши общие взгляды на региональные и глобальные процессы.

Выступивший далее спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш также отметил важность использования возможностей парламентской дипломатии для дальнейшего углубления отношений между нашими странами и народами. Он отметил, что третья трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции прошла успешно, и подчеркнул, что ее результаты крайне полезны для будущего сотрудничества.

