В Карабахе проведены закупочные процедуры по 1 500 проектным и строительным работам

БАКУ/Trend/ - Проведены общие закупочные процедуры по 1500 проектным и строительным работам, выполняемым в Карабахе в 2020-2025 годах.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Государственного агентства по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджана Эльнур Багиров на 30-й юбилейной Каспийской строительной неделе.

«Всего за 8 месяцев текущего года проведено более 260 закупочных процедур, охвативших 9 городов и около 90 сел и поселков», — отметил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!