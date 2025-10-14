Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В бакинском Приморском парке установлены 4 новых аттракциона

Общество Материалы 14 октября 2025 20:04 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - На территории бакинского Приморского национального парка установлены 4 новых аттракциона.

Об этом сказала журналистам пресс-секретарь Управления Приморского бульвара Афсана Мехтиева, сообщает Trend.

Она отметила, что также территория обеспечена игровыми павильонами, а процесс доставки оборудования аттракционов будет осуществляться поэтапно.

По словам Мехтиевой, плата за пользование аттракционами на территории составляет 3 маната для детей, а для взрослых - 4 маната.

