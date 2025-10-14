На освобожденных территориях Азербайджана будут введены в эксплуатацию новые электростанции

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях есть участки с высоким потенциалом для строительства солнечных и ветровых электростанций.

Как сообщает Trend, об этом на 30-й юбилейной Каспийской строительной неделе сказал Джавид Абдуллаев, директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики.

По его словам, серьезный потенциал для развития солнечной энергетики имеется в Джебраиле и Зангилане, а для ветроэнергетики - в Лачине и Кяльбаджаре: «В этом направлении ведутся соответствующие работы. В целом, в ближайшее время мы станем свидетелями ввода в эксплуатацию электростанций на указанных территориях. Фундамент некоторых станций уже заложен, на некоторых проводятся замеры, а по другим уже подготовлена ​​вся договорная база».

«Ожидается, что установленная мощность гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы», а также других малых гидроэлектростанций в Джебраиле превысит 500 мегаватт», — сказал Д. Абдуллаев.

