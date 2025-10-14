В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Музее Победы в Баку начался монтаж экспонатов и инсталляций.

Как сообщает Trend, каждый раздел музея символизирует 44-дневную Отечественную войну и историческую Победу Азербайджана. Представленные здесь экспонаты и инсталляции привлекут внимание посетителей своей уникальностью, смыслом и посылом.

В инсталляциях музея найдут отражение восстановление наших родных земель в результате Победы, положившей конец почти 30-летней армянской оккупации, и жизнь, возродившаяся на этих землях.

Имя каждого из героев Отечественной войны, благодаря которым страна победила, будет увековечено в Музее Победы, так же, как и запечатлено в наших сердцах.

Музей, созданный в соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «О создании в городе Баку Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы», предусмотрено открыть к 5-й годовщине нашей славной Победы. Музей Победы формируется на основе проектной концепции, разработанной Фондом Гейдара Алиева.