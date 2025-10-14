Более 70 стран присоединились к инициативе Азербайджана по "зеленой энергетике"

БАКУ/Trend/ - Одной из инициатив, выдвинутых Азербайджаном на COP29, в области «зелёной энергетики» являются зоны «зелёной энергетики» и «зелёные коридоры», и более 70 стран уже добровольно присоединились к этой инициативе в той или иной форме.

Как сообщает Trend, об этом, на 30-й юбилейной Каспийской строительной неделе, заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев.

По его словам, развитие пространства «зелёного роста» и «зелёной энергетики» является одним из пяти приоритетов, установленных в Азербайджане до 2030 года.

«Село Агалы Зангиланского района играет особую роль в реализации этой стратегии. В центре инициативы по созданию зон «зелёной энергии» и «зелёных коридоров» находятся именно умные решения, внедряемые в Агалы. В частности, в селе впервые в Азербайджане внедряются механизмы поддержки активных потребителей в рамках системного городского планирования», — подчеркнул Дж.Абдуллаев.

