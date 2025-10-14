Президенты России и Казахстана провели телефонный разговор

АСТАНА/ Trend/ - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кремль, в ходе беседы лидеры обсудили практические вопросы двустороннего сотрудничества в контексте подготовки к предстоящему государственному визиту Токаева в Россию.

Президенты подтвердили приверженность дальнейшему укреплению российско-казахского стратегического партнерства и союзничества, подчеркнув последовательную реализацию совместных проектов в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах.