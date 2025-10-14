e-Parlament может стать востребованным инструментом в Казахстане - Токаев

АСТАНА /Trend/ - Электронный парламент (e-Parlament) в перспективе может стать таким же востребованным инструментом в Казахстане, как и нынешнее электронное правительство e-Gov.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил Президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе первого заседания Рабочей группы по Парламентской реформе.

«Предстоящая реформа парламента синхронизируется с комплексными преобразованиями в других сферах: экономике, социальном и технологическом развитии. Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта однозначно будут менять системы госуправления во всем мире», - отметил президент.

По его словам, в ряде стран уже апробируются элементы электронного парламента, призванные обеспечить новые формы участия граждан в политической жизни и повысить эффективность законотворческого процесса.

«В перспективе эта тенденция будет усиливаться, и мы тоже делаем большой упор на это направление. Возможно, e-Parlament скоро станет таким же востребованным инструментом в нашей стране, как и e-Gov», - подчеркнул он.

Президент Токаев добавил, что переход к однопалатному парламенту направлен в том числе на адаптацию к новому содержанию работы, ускоренному темпу принятия решений и современным требованиям законотворчества. «Система e-Parlament — не за горами, она скоро будет, поэтому ущерба качеству принимаемых законов допускать ни в коем случае нельзя», - отметил глава государства.