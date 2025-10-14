Будет создана рабочая группа для увеличения объема перевозок по коридору "Север-Юг"

БАКУ/Trend/ - В течение трёх месяцев будет создана рабочая группа для подготовки Плана действий по коридору «Север-Юг».

Как сообщает Trend, этот вопрос был отражен в коммюнике трёхсторонней встречи Азербайджана, Ирана и России, посвящённой сотрудничеству в области транспорта, энергетики и таможни.

Отмечено, что на встрече была подчёркнута важность принятия мер по увеличению объёма перевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг» до 15 миллионов тонн и обеспечению непрерывного роста грузопотоков.

Отметим, что соглашение о создании международного транспортного коридора «Север-Юг» было подписано 12 сентября 2000 года правительствами России, Ирана и Индии. Азербайджанская Республика присоединилась к этому соглашению законом от 20 сентября 2005 года.

Главным преимуществом коридора «Север-Юг» по сравнению с другими маршрутами является значительно более короткое транзитное расстояние и время.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!