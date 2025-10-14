В Азербайджане увеличилось производство животноводческой продукции

БАКУ /Trend/ - За январь-сентябрь 2025 года объем валовой продукции сельского хозяйства в фактических ценах составил 11 359,8 млн манатов. Из них 5 408,0 млн манатов пришлось на долю животноводства, 5 951,8 млн манатов – на долю растениеводства.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на данные Государственного комитета статистики Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 0,1%, в том числе производство животноводческой продукции возросло на 1,1%, а объем производства продукции растениеводства снизился на 0,7%.

Отмечено, что по состоянию на 1 октября 2025 года в стране насчитывалось 6 763,7 тыс. голов овец и коз, 2 438,8 тыс. голов крупного рогатого скота, из которых 1 218 тыс. коров и буйволов, а также 3 167 голов свиней. Коровы и буйволы составляют 49,9% от общего поголовья крупного рогатого скота.

В январе-сентябре текущего года на птицеводческих предприятиях произведено 56,4 тыс. тонн мяса птицы и 880,3 млн штук яиц.