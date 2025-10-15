Беларусь видит новые перспективы сотрудничества с Азербайджаном в стремительно возрождающемся Карабахе — посол

БАКУ /Trend/ – Беларусь рассматривает Азербайджан как стратегического партнёра в сфере промышленной кооперации, создания совместных производств и обмена бизнес-опытом.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Дмитрий Пиневич, выступая на Азербайджано-Белорусском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, между Беларусью и Азербайджаном сформировался прочный фундамент для дальнейшего развития экономических связей. Особое внимание дипломат уделил промышленной кооперации, которую он назвал ключевым направлением сотрудничества между двумя странами.

«Мы видим огромные возможности для реализации совместных проектов, особенно в сфере промышленного производства и инфраструктурного строительства. Беларусь — страна экспортная, и половина нашего ВВП формируется за счёт внешних рынков. Поэтому мы заинтересованы в системной работе с азербайджанским бизнесом, частным сектором и государственными структурами поддержки», — отметил посол.

Он также подчеркнул значимость государственных фондов и механизмов поддержки предпринимательства в Азербайджане, которые позволяют государству участвовать в капитале предприятий до 30% с возможностью выхода через 5–7 лет.

Отдельно дипломат остановился на масштабных инфраструктурных проектах, реализуемых в Карабахе. По его словам, развитие региона стало символом стратегического подхода Азербайджана к восстановлению территорий.

«Я более 20 раз был в Карабахе и могу отметить, как стремительно меняется облик региона. Возрождаются города, создаются новые рабочие места и социальная инфраструктура. Это открывает новые перспективы для совместных белорусско-азербайджанских инициатив», — заявил Дмитрий Пиневич.

Посол выразил уверенность, что бренды «Сделано в Беларуси» и «Сделано в Азербайджане» становятся знаками качества, укрепляя доверие потребителей и способствуя росту взаимного товарооборота.