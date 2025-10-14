Отношения между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией уже поднялись до уровня трёхстороннего стратегического партнёрства - Сахиба Гафарова

БАКУ/Trend/ - Отношения между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией уже поднялись до уровня трёхстороннего стратегического партнёрства.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на заключительном заседании Трёхсторонней Встречи.

“Мы стали свидетелями того, как благодаря решимости наших лидеров – Президента Ильхама Алиева, Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Мухаммада Шахбаза Шарифа, проявленной на Трёхстороннем Саммите в Лачыне в мае этого года, связи между нашими братскими странами поднялись до уровня трёхстороннего стратегического партнёрства", - сказала она.

По её словам, если посмотреть на геополитическую карту мира, то, во всяком случае, очень редко можно встретить другие три страны, отношения между которыми были бы столь близкими. Как подчеркнула спикер, эти трёхсторонние связи между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией действительно носят характер стратегического партнёрства.

С.Гафарова отметила, что в отношениях между странами, будь то отношения Азербайджан-Турция или Азербайджан-Пакистан, взаимная поддержка, единство и солидарность находятся на самом высоком уровне. Эти связи охватывают практически все направления межгосударственных отношений и укрепляются и углубляются день ото дня.