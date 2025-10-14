Назначены дополнительные ж/д рейсы по направлению Баку-Агстафа-Баку

БАКУ /Trend/ - С целью удовлетворения растущего спроса пассажиров ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY) планирует запустить дополнительные рейсы по направлению Баку-Агстафа на 18 октября и по направлению Агстафа-Баку на 19 октября.

Как сообщает Trend, данную информацию распространило ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Отмечается, что в течение недели можно также воспользоваться дополнительными рейсами по маршруту Баку-Агстафа-Баку и ежедневным рейсом Баку-Газах-Баку, которые действуют с 29 сентября.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте ADY или через приложение «ADY Mobile».

